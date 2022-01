Naro, pneumatici squarciati ad imprenditore: seconda volta in 10 giorni

Ancora un raid vandalico, o un avvertimento, nei confronti di un imprenditore agricolo 58enne di Naro a cui per la seconda volta in appena dieci giorni sono state squarciate le ruote del suo Land Rover Freelander. Il primo episodio una manciata di giorni addietro in piazza Crispi.

Neanche il tempo di portare l’automobile dal gommista, e riparare il danno, che ignoti sono nuovamente entrati in azione. Altre quattro gomme tagliate. Questa volta il fatto è avvenuto in piazza Dante. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.