Nuovi lavori a Casa Pirandello, Musumeci: “sarà uno spazio culturale all’avanguardia”

Dopo l’apertura al pubblico e il restyling interno di Casa Pirandello adesso la struttura verrà interessata da opere di manutenzione che riguardano sia interventi di miglioramento e di salvaguardia del manufatto, che di adeguamento strutturale con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“I musei regionali – afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci – appaiono tristi e fuori dal tempo. Quello dedicato a Luigi Pirandello, in particolare, costituiva offesa al buon senso. Con i lavori che stiamo avviando realizzeremo uno spazio culturale all’avanguardia, senza sacrificare il valore scientifico del materiale conservato”.

I lavori, della durata di tre mesi, saranno realizzati dalla ditta Scancarello di Palermo. Progettista e direttore dei lavori è il soprintendente dei Beni culturali di Agrigento, Michele Benfari.

“Gli interventi appena avviati nella Casa-Museo di Pirandello rappresentano un’opera di mantenimento necessaria a garantire la memoria storica di un luogo molto prezioso non solo per i siciliani, ma per il mondo intero. Il prossimo intervento sarà la digitalizzazione del museo su cui la soprintendenza di Agrigento ha già avviato uno studio”, dichiara l’assessore dei Beni culturali Alberto Samonà.