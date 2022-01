Ubriaco mette a soqquadro pronto soccorso: denunciato 29enne

È stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano il 29enne che la notte scorsa avrebbe danneggiato i locali del pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II.

Il giovane, giunto presso il locale nosocomio in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, avrebbe preteso di ricevere immediate cure per delle lievi ferite auto inferte.

Dopo alcuni minuti di attesa avrebbe messo a soqquadro i locali del pronto soccorso spintonando il medico presente. È stato necessario l’intervento dei Carabinieri per ristabilire la calma e far riprendere agli operatori sanitari normale servizio.

Il giovane veniva denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.