Agrigento, Mareamico: “Crollata strada che porta a spiaggia Zingarello”

“Zingarello non ha pace: è crollata l’unica strada che permetteva di arrivare e fruire la bellissima spiaggetta di Zingarello.” Lo denuncia in una nota l’associazione ambientalista Mareamico.

“Tutta la falesia di Zingarello e Drasy da anni sta arretrando, ma mai si era arrivati a tanto. La prossima estate la spiaggetta di Zingarello non potrà essere raggiunta dall’uomo, e diventerà una spiaggia solo per i cormorani e gli aironi.Da diversi anni gli abitanti attendono gli interventi per fronteggiare il fenomeno erosivo, dopo che inopinatamente, è stato spostato il finanziamento assegnato dalla regione, da Zingarello alla Cattedrale di Agrigento.” conclude Mareamico.