Agrigento, prima assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale

Si e’ svolta in video conferenza causa emergenza covid 19, la prima assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’incontro convocato dal Commissario ad acta Antonio Garofalo con l’assistenza del Segretario Generale Pietro Amorosia rappresenta il primo atto ufficiale per la costituzione dell’Assemblea dei Sindaci della provincia di Agrigento, introdotto dall’Assemblea Regionale Siciliana a fine dicembre scorso.

L’Assemblea dopo essere stata insediata con la presenza di oltre 30 Sindaci ha trattato l’approvazione dello schema di regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della stessa con il ruolo di organo di indirizzo politico e di controllo dell’Ente. Un nuovo Organo di indirizzo e controllo, come piu’ volte sottolineato dal Commissario Garofalo, rappresentato dall’Assemblea dei Sindaci, nelle more di una revisione della norma sulle ex province. Il Commissario ad acta Garofalo ha auspicato che il nuovo organismo, composto dai Sindaci, possa produrre maggiore funzionalità all’ex Provincia di Agrigento e rafforzare, ulteriormente, con l’azione dei Comuni, il ruolo e le competenze del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.