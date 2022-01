Campobello di Licata, badanti svuotarono conto ad anziane sorelle: condannati

La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado della prima sezione del tribunale di Agrigento, ha disposto la condanna a sei anni e sei mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 53 anni, e la sua compagna di 41 anni, per estorsione aggravata.

I due, badanti di professione, sono accusati di essersi impossessati dei risparmi di una vita di due anziane sorelle di Campobello di Licata (una delle quali decedute durante il processo) e averle costrette sotto minaccia a cedere loro beni immobili, buoni fruttiferi e 148 mila euro “spariti” dal conto.

Conferma anche per la provvisionale disposta già in primo grado in favore della parte civile costituitasi, rappresentata dall’avvocato Monica Malogioglio, dall’importo di 30 mila euro in attesa della quantificazione del danno in sede civile. I due imputati sono difesi dall’avvocato Lillo Fiorello.