Canicattì, elevate 425 sanzioni per violazioni del codice della strada

A Canicattì attraverso lo street control la Polizia Municipale ha elevato 425 sanzioni per violazioni del codice della strada. A comunicarlo è l’assessore alla Polizia Municipale, Alberto Tedesco.

Il primo periodo di operatività del dispositivo è stato caratterizzato da un preavviso, destinato ad avviare un percorso di sensibilizzazione da fare maturare nella popolazione, con cui sono state indicate le vie interessate dal passaggio della pattuglia che ha effettuato il servizio, ma a partire

da lunedì 31 gennaio, il passaggio dello “Street Control” nelle vie cittadine non sarà più preceduto da alcun preavviso e interesserà tutto il territorio comunale, al fine di contrastare le violazioni del codice della strada, la sosta selvaggia e l’odioso fenomeno del parcheggio abusivo negli stalli riservati ai disabili”.

“Oltre a questo servizio, dichiara l’assessore Tedesco, al Comando di Polizia Municipale è stato ripristinato l’uso delle telecamere di videosorveglianza presenti nel territorio, con le quali vengono monitorati costantemente i punti nevralgici della circolazione stradale cittadina.In questo contesto storico di emergenza pandemica, accanto all’attività ordinaria, il personale della Polizia Municipale svolge, in coordinamento con la Questura di Agrigento, attività di Ordine Pubblico inerenti il rispetto delle prescrizioni anti-covid previste dalla normativa vigente, tra le quali la verifica del possesso del green pass dei passeggeri degli autobus di linea.

A tali adempimenti di carattere strettamente operativo l’amministrazione comunale intende affiancare campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sul rispetto del codice della strada destinate ai nostri giovani concittadini e concittadine che saranno realizzate sia presso le scuole che nei locali del Comando della Polizia Municipale”.

