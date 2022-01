Crolla vecchio immobile a Canicattì: quattro famiglie sgomberate

A Canicattì nella Via Volturno in pieno centro storico è crollato un vecchio immobile. Non si registrano feriti ma in via precauzionale sono state sgomberate quattro nuclei familiari che sono già sistemati. A comunicarlo è il sindaco Vincenzo Corbo che si è recato sul luogo insieme alla Protezione Civile, i Vigili del Fuoco ed i Tecnici dell’Enel che hanno messo in sicurezza la zona.

