Confasi Scuola a sostegno dell’Associazione Nazionale Docenti Vincolati in favore dei neo assunti

La Confasi Scuola a seguito delle azioni intraprese in quest’ultimo periodo si “dichiara soddisfatta per avere contribuito con incontri, sit-in, webinar e dibattiti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni governative per l’ottenimento della risoluzione della problematica dei vincolati neo assunti portata avanti dalla Associazione Nazionale Docenti Vincolati”. Secondo la Confasi, infatti, “solo con l’ascolto e la sinergia di intenti tra associazioni, sindacati e politica si ottengono i migliori risultati”. Adesso ne beneficeranno migliaia di docenti che, come si ricorda, sono stati costretti a restare per tanti anni sulla stessa sede di immissione in ruolo, una misura, questa, che era stata concepita per assicurare una forma di continuità didattica ma che ha finito, inevitabilmente, per creare numerosi problemi agli stessi insegnanti che non hanno potuto ricongiungersi alle proprie famiglie.

