Dipendente farmacia a processo per furto

Riprende il processo, davanti il giudice monocratico Katia La Barbera, a carico del cinquantottenne ex dipendente di una farmacia di Cattolica Eraclea, sul banco degli imputati per furto aggravato. Secondo l’accusa avrebbe rubato dal registratore di cassa della farmacia 4 mila euro e sarebbe stato filmato dalle telecamere di sicurezza.

Per questo motivo il titolare lo ha denunciato e si è costituito parte civile rappresentato dall’avvocato Antonino Gaziano. L’imputato, invece, è difeso dall’avvocato Santo Lucia. Ieri, dopo le scorse audizioni dello stesso titolare e di un maresciallo dei carabinieri, sono comparse in aula a testimoniare due ex colleghe dell’imputato.