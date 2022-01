Poliambulatorio di Lampedusa in stato di abbandono, la denuncia di Attilio Lucia

Il poliambulatorio di Lampedusa diretto dall’Asp di Palermo è in stato di abbandono con stanze disordinate, pezzi di intonaco che si staccano dal soffitto e dai muri, pochi i servizi sanitari messi a disposizione per gli isolani che sono costretti a spostarsi all’ospedale di Agrigento o direttamente a Palermo per effettuare delle visite mediche.

“Abbandonati a noi stessi, denuncia Attilio Lucia che, prima da cittadino e poi da responsabile locale della Lega con Salvini ha documentato nei giorni scorsi con un video in che stato si trovano alcune stanze del poliambulatorio. L’Asp di Palermo si gira dall’altro lato, dice Lucia, per non parlare dell’assessore comunale alla salute che non si vede manco sull’Isola. Avremmo bisogno di un ospedale su misura per l’isola e di un piano per la prevenzione della salute, ma ancora dopo anni di denunce, tutto rimane fermo”.