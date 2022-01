Bando Sicilia in Digitale, CNA “Oltre il 90% di imprese non ammesse”

“Adottare tutti i provvedimenti del caso, necessari a stanziare significative risorse aggiuntive a beneficio dell’Avviso “Sicilia in Digitale”. A chiederlo, attraverso una nota inviata agli Assessori alle Attività Produttive e all’Economia, è CNA Sicilia del comparto Digitale “alla luce delle esigue pratiche ammesse all’agevolazione a fronte di una nutrita richiesta da parte delle imprese.

“Le istanze accolte sono state complessivamente 171, cioè meno del 10% rispetto ai 1993 partecipanti che hanno aderito al bando”, affermano i vertici di CNA Digitale Sicilia, Carlo Sciuto e Claudio Spoto.

“Servono risorse aggiuntive”

“Sarebbe opportuno quindi – aggiungono dalla Cna – un tempestivo e concreto intervento della Regione, finalizzato ad aumentare la dotazione finanziaria della misura, la cui capienza originaria di appena 1 milione 200 mila euro è risultata sensibilmente insufficiente”.

“Occorre un impegno da parte del Governo per ampliare la platea, per soddisfare l’evidente volontà manifestata dalle piccole e medie imprese, sempre più consapevoli della necessità di incrementare e migliorar il proprio livello di digitalizzazione, utile a promuovere, valorizzare ed estendere l’offerta sul mercato globale dei prodotti siciliani”.

“Una risposta positiva della Regione, come noi auspichiamo, a questa nostra richiesta di ampliare la dotazione finanziaria – concludono il Presidente Sciuto e il Coordinatore Spoto – sarebbe anche un modo per mitigare le disfunzioni prodotte dalla piattaforma, in avvio del click day dello scorso 30 settembre, che tante polemiche hanno creato ed i cui effetti potrebbero essere quelli di innescare una serie di ricorsi da parte delle imprese che ritengono di essere state danneggiate”.