Si scaldano i motori per le prossime elezioni amministrative nel Comune di Sciacca

Ci sono già i primi nomi, da un lato l’associazione “Sciacca Terme Rinasce” presieduta dal chirurgo Camelo Sciumè diventa lista civica e lancia la candidatura a Sindaco di Michele Ferrara con un progetto ben chiaro e definito: guardare al turismo e migliorare le offerte per B&B e Case Vacanze utilizzando l’acqua termale.

Dall’altro lato a scendere in campo e a presentare in maniera ufficiale la sua candidatura c’è l’avvocato Ignazio Messina. “Oggi vedo un degrado mai visto, una città che vive la più grande crisi economica, sociale e culturale di tutta la sua storia. Non c’è da perdere tempo, è fondamentale cercare gente competente e fare interessi della città prima degli interessi dei partiti e restituire a Sciacca la centralità persa”, ha dichiarato in conferenza stampa l’avvocato Messina, che è già stato sindaco di Sciacca dal 1993 al 1997 ed è stato successivamente anche vice presidente del consiglio comunale prima di rivestire la carica di segretario nazionale di Italia dei valori.

L’attuale sindaco Francesca Valenti non ha ancora deciso se rilanciare la sua candidatura o se fare un passo indietro e completare cosi questi suoi cinque anni. Il centrodestra appare spaccato al suo interno e non ha ancora un nome, mentre il movimento Mizzica si muove riproponendo Fabio Termine.