Bonvissuto (Flc Cgil Agrigento), no ad aggregazione istituto di Sambuca

“Siamo contrari all’aggregazione tra l’Istituto comprensivo F. Felice da Sambuca con l’Istituto comprensivo Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita Belice decisa dal piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Regione Siciliana 2022/23”. Lo dice il segretario della Flc Cgil di Agrigento, Gaetano Bonvissuto.

“Si tratta di due borghi – aggiunge – situati in territori periferici della nostra provincia e che necessitano di mantenere la loro autonomia, in deroga al criterio del raggiungimento dei 500 studenti, per una migliore gestione e organizzazione delle attività, secondo le esigenze e le caratteristiche dei loro territori”.

“Condividiamo invece – conclude Bonvissuto – l’aggregazione tra l’Istituto Madre Teresa di Calcutta di Castelterimi e l’Istituto tecnico Archimede di Cammarata. Decisione, quest’ultima, che avevamo sostenuto anche noi e che aveva ricevuto il parere favorevole dei sindaci e del personale scolastico”.

