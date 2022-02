Il Comune, guidato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha determinato l’ impegno di spesa per euro 1.640,45, sull’ accordo transattivo con la società “Valsabbina Investimenti” di Conegliano (Veneto), in merito alle posizioni organizzative debitorie e interessi moratori, per la fornitura sevizi in rete. Il provvedimento è dirigenziale.

Giovanni Blanda