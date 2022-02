Licata, incendio devasta mansarda di una palazzina: nessun ferito

Momenti di panico nella notte tra sabato e domenica in via Torquato Tasso, a Licata. La mansarda di una palazzina di tre piani, abitata da un’unica famiglia del posto, è andata completamente a fuoco forse a causa del malfunzionamento di una canna fumaria.

Sono stati gli stessi residenti ad accorgersi delle fiamme e avvertire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata. Questi ultimi, giunti sul posto insieme ai carabinieri, hanno lavorato per circa due ore prima di spegnere completamente il rogo. Per fortuna non si registrano feriti ma l’ultimo piano è stato danneggiato e i danni sono ingenti.