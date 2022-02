Pesce in cattivo stato di conservazione, maxi sequestro e multa a Licata

Controlli a tappeto negli scorsi giorni nell’area portuale di Licata da parte dei carabinieri della locale Compagnia insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Il bilancio, al termine dell’attività, è di un sequestro di prodotti ittici ad un ambulante – circa cinquanta chilogrammi – e una sanzione elevata a suo carico.

Per il commerciante è scattata anche la denuncia per frode in commercio. I carabinieri hanno constatato il cattivo stato di conservazione dei prodotti ittici: pesce spada, calamari gamberi e altri prodotti.