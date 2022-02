Positivi al Covid violano la quarantena: denunciati

Un 38enne residente a Trapani e un 77enne di Partanna sono stati denunciati dai carabinieri per mancata osservanza delle leggi sanitarie e inosservanza delle misure di contenimento epidemiologico. I due, entrambi positivi al Covid, hanno violato la quarantena. Il 77enne è stato sorpreso dai militari all’esterno della propria abitazione senza alcun motivo, mentre il 38enne, a bordo della propria auto, non si è fermato all’alt imposto dai militari dell’Arma durante un servizio di controllo alla circolazione stradale. E’ stato rintracciato poco dopo nella propria abitazione e per lui è scattata anche la sanzione amministrativa per la mancata copertura assicurativa del veicolo su cui viaggiava, oltre che per non essersi fermato all’alt. Sempre a Trapani, i carabinieri hanno controllato una pizzeria il cui proprietario è stato trovato privo di green pass. All’uomo sono state notificate sia la sanzione pecuniaria di 400 euro che la sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale per 2 giorni.

