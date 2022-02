Raffadali, giovane ucciso in piazza in diretta web, arrestato l’assassino che ha confessato: è il padre

La vittima è un giovane Gabriele Rampello freddato sotto le telecamere di sicurezza in rete 24 ore su 24, installate dall’amministrazione comunale, da un uomo incappucciato che gli ha sparato a bruciapelo un colpo alla testa per poi finire il caricatore su tutto il corpo.

I carabinieri hanno giù fermato l’assassino: è il padre, un poliziotto in servizio al Reparto mobile di Catania, mentre stava per prendere un autobus di linea. Sembra che avesse dentro uno zainetto, più armi.

L’uomo è stato quasi subito notato nelle vicinanze di una pensilina della stazione degli autobus dai carabinieri del Reparto Operativo di Agrigento che hanno operato insieme ai colleghi della compagnia di Agrigento e della stazione di Raffadali agli ordini del col. Vittorio Stingo, comandante del Gruppo. Immediatamente fermato è stato portato in caserma dove dopo poche resistenze ha confessato il delitto. Aveva ancora l’arma usata per uccidere il figlio, ovvero la sua pistola d’ordinanza.

La storia di Gabriele Rampello, la vittima, è particolare. Gravato da non pochi problemi psichici aveva comportamenti eccessivi. Parecchie volte denunciato per reati minori, la settimana scorsa aveva subito anche una denuncia per stalking. Continue le liti con entrambi i genitori (separati), situazione complicata anche con i suoi coetanei.

Stamani la tragica svolta: la vittima avrebbe chiamato il padre per incontrarlo e chiedergli 50 euro. Poi (i dettagli verranno chiariti dai carabinieri che sono stati veramente efficaci e in questi ultimi tempi dando risposte nell’immediatezza degli eventi come avvenuto a Ravanusa e Licata), i micidiali colpi di pistola.

Sul posto oltre ai militari dell’arma, il magistrato di turno e il medico legale Alberto Alongi.