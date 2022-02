Sicilia, all’Ars ddl per parita’ salariale

E’ stato depositato il disegno di legge che pone delle misure a sostegno della parita’ salariale di genere in Sicilia. La firma del ddl e’ di Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega.

“L’Italia – si legge – risulta essere ancora oggi un Paese indietro in Europa per la parita’ salariale tra uomo e donna. Soltanto il 3% dei posti dirigenziali di imprese private e’ occupato da donne”. Previsti finanziamenti a fondo perdute alle aziende che si adoperino per la parita’ salariale, per le assunzioni di under 35 (almeno due ogni dieci dipendenti) e per la vendita di prodotti siciliani con filiera interamente made in Sicily. “Al fine di contrastare questi fenomeni dilaganti, la presente proposta di legge mira a introdurre dei bonus a fondo perduto nella ragione del micro-credito pubblico, a tutte le aziende – e fino ad esaurimento del fondo – che si adoperino in misure correttive. In questo modo si punta a creare uno sviluppo di un modello economico regionale virtuoso e competitivo anche sotto il profilo morale e sociale che faccia da traino alla crescita demografica e culturale dei nostri territori”. E’ previsto che “le imprese che rispettano almeno uno dei requisiti previsti per l’anno 2022 potranno accedere al fondo per un micro-credito a fondo perduto per il 100% per l’anno 2023 per l’ampliamento, mantenimento o implemento dell’attivita’ imprenditoriale dell’azienda richiedente. Creeremmo cosi’ un sistema virtuoso circolare tra enti e tessuto imprenditoriale sano”.