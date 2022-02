Aumento Tari attività produttive a Ribera, la Cna incontra il sindaco

“Capire ed approfondire. E se ci sono le condizioni spingere l’Amministrazione comunale di Ribera a rivedere le aliquote, il cui aumento è ritenuto spropositato”. CNA Ribera, con in testa il presidente Giuseppe Picarella, ha chiesto ed ottenuto dal sindaco Ruvolo, anche attraverso formale nota, un incontro per focalizzare l’attenzione sull’incremento delle bollette che riguardano la Tari a carico delle attività produttive. “Abbiamo raccolto, grazie al costante e attento presidio della nostra Confederazione sul territorio assicurato da Fabrizio Marino, il grido d’allarme degli operatori economici – afferma Picarella – rispetto al quale ci siamo subito mossi per manifestare il disagio e il malumore che serpeggia tra gli artigiani e i commercianti, costretti a pagare bollette salate”. L’incontro, che si svolgerà in osservanza delle misure antiCovid, è stato fissato per le ore 17 di giovedì, 3 febbraio, nella sala consiliare alla presenza delle istituzioni locali, di una delegazione di imprese e dei vertici provinciali della CNA. “Nel ringraziare il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto per la disponibilità annunciata, con l’obiettivo di difendere e tutelare i legittimi interessi delle aziende – conclude Giuseppe Picarella – mi preme sottolineare che approfitteremo del confronto con l’Amministrazione, a cui va il nostro ringraziamento per la sensibilità mostrata, per accendere i riflettori anche sulla questione relativa all’Imu, altro argomento sensibile e spinoso”.

