Casteltermini, paura per una fuga di gas: zona isolata e operai a lavoro

Paura per una fuga di gas dalle condutture di metano che si è registrata nel pomeriggio di ieri a Casteltermini in via Santa Elisabetta d’Ungheria.

A lanciare l’allarme al Comando della Polizia Locale è stato un residente nella zona che ha percepito odore di gas all’esterno della propria abitazione.

Sul posto oltre ad una squadra di Vigili del fuoco, i tecnici dell’ Enel distribuzione per la disattivazione della rete elettrica nella zona che poteva essere causa di innesco, il gestore della rete del gas e di Aica, considerato che la fuga stava interessando parte della rete fognaria in prossimità della perdita di gas. Gli operai individuato il punto di rottura della condotta, oltre ad isolare la zona, si sono messi subito a lavoro per riparare la condotta. Lavori che si sono conclusi in tarda serata.

