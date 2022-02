Scoperta maxi piantagione marijuana, sequestrati 65kg: un arresto

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra Monreale e San Giuseppe Jato. Sequestrati quasi 65 chili di stupefacente e arrestata una persona. I finanzieri del II Nucleo Operativo metropolitano di Palermo hanno individuato la piantagione di circa mille piante di marijuana nella zona agricola del Palermitano.



Nel corso di una missione di volo di ricognizione sulle campagne di Monreale, un equipaggio della Sezione Aerea delle Fiamme gialle di Palermo, hanno scoperto il vasto appezzamento di terreno. Inoltre, durante il controllo i finanzieri hanno trovato un uomo ch eirrigava l’area e 12 involucri di plastica contenenti 6 chili di inflorescenze di marijuana pronti per la vendita, nonche’ denaro contate per 8.720 euro.

L’uomo ha tentato di spiegare che l’impianto era stato realizzato legalmente con lo scopo di coltivare marijuana light a fine cosmetico. Ma non aveva i registri di carico e scarico dei sementi o qualsiasi altra documentazione riferibile alla coltivazione di canapa consentita. Le Fiamme Gialle hanno dunque sequestrato 64,80 chili di marijuana e tratto in arresto l’uomo per coltivazione di sostanze stupefacenti.