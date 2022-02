SPID: la differenza tra i livelli e come fare richiesta

27,4 milioni di italiani lo hanno utilizzato almeno una volta, ma ci sono ancora persone per le quali lo SPID resta un mistero.

In questi due anni di pandemia, il concetto di identità digitale si è diffuso nel nostro Paese, attraversando il nord e il sud ed entrando nelle case di ogni cittadino. In televisione la parola SPID viene nominata (praticamente) ogni giorno, e su Google è stata persino uno dei termini più ricercati negli ultimi 12 mesi.

La crescita è facile da spiegare: lo SPID è ormai uno strumento indispensabile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione così come per richiedere la Certificazione Verde, o Green Pass, necessaria per vivere fuori casa.

I livelli di sicurezza previsti dallo SPID

Al momento, sono 3 i livelli di sicurezza previsti dallo SPID, ognuno dei quali corrispondente ai livelli specificati nella norma internazionale ISO-IEC 29115.

Come si legge sul portale ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, i dati personali che vengono forniti quando si ottiene lo SPID non sono utilizzati a scopo commerciale ed è la stessa AgID, insieme al Garante per la Protezione dei Dati Personali, a vigilare sul rispetto delle regole di trattamento dei dati e sulla privacy degli utenti.

I livelli sono i seguenti:

Primo livello: è il livello più basso ma non per questo non garantisce un buon range di affidabilità. L’accesso ai servizi online richiede un singolo fattore, cioè la password che compone le credenziali dello SPID Secondo livello: il secondo livello aggiunge un ulteriore fattore di autentificazione, quindi ne sono previsti due: alla password personale si somma la generazione di un codice temporaneo di accesso, fornito tramite un sms o l’utilizzo di un’altra applicazione fruibile da smartphone Terzo livello: è l’ultimo livello previsto e, per questo motivo, anche il più sicuro. Prevede l’uso di un supporto fisico particolare adibito a gestire le chiavi crittografiche. Di solito, il supporto è una smart cart o un dispositivo ad hoc per la firma digitale remota

Come richiedere lo SPID online?

Possono richiedere lo SPID coloro i quali:

Hanno compiuto la maggiore età Sono in possesso di un documento di identità italiano in corso di validità Hanno la tessera sanitaria o il codice fiscale Hanno a disposizione un indirizzo e-mail personale e un numero di cellulare

Per fare richiesta bisogna optare per uno dei provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, scegliendo in base alle proprie preferenze di costo o di sicurezza, entrare sul portale del gestore individuato e seguire l’iter di registrazione.

Di solito, sui siti web, la sezione per lo SPID è messa in risalto, in modo da essere facilmente trovata anche da chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

Una volta fornite le informazioni e i dati richiesti, si procede con il riconoscimento che può avvenire attraverso molteplici canali. Molto apprezzata è la modalità a distanza, attraverso l’utilizzo di una webcam, ma non mancano nemmeno altre opzioni, come quella in presenza o mediante la firma digitale.

Le credenziali per lo SPID sono inviate all’utente al completamento dell’iter: il più delle volte sono necessarie 48 ore lavorative ma il tempo necessario cambia a seconda del gestore.