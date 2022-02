Campobello di Licata, Lavori presso la scuola Edison

Lavori del Comune di sostituzione di infissi presso la scuola materna di via Edison. La civica amministrazione ha deliberato la nomina del Rup, progettista, tecnico incaricato della verifica di progettazione ed il collaboratore tecnico-amministrativo. Il Comune, altresì, ha deciso l’affidamento diretto del servizio per lavori in ferro alla ditta Piscine Sirio Sport (2.806 euro) e manutenzione ordinaria delle opere da fabbro, alla ditta Falsone-La Greca (189,11 euro).

Giovanni Blanda