Favara, marciapiedi impraticabili: il consigliere Pitruzzella sollecita per i lavori

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare recita un antico proverbio. Nello scorso mese di ottobre, a Favara in Via Aldo Moro, un enorme albero sradicato dal vento si era abbattuto su un’auto in transito. Trageda sfiorata per millesimi di secondo, come noi, per primi, raccontammo sul nostro giornale. Oggi, a distanza di 4 mesi, nulla è stato fatto; il marciapiede è impraticabile e pericoloso per i pedoni. A sollecitare gli interventi di ripristino è il Consigliere Comunale Alessandro Pitruzzella.

“Il Sindaco Antonio Palumbo, durante la campagna elettorale e in data 25 settembre 2021 in un post su facebook evidenziava lo stato di degrado di un marciapiede in viale Aldo Moro. Oggi i marciapiedi impraticabili sono diventati di più e nessun lavoro è stato effettuato, scrive in una nota di sollecitazione il consigliere Pitruzzella. “Sindaco nell’attesa dei grandi progetti vogliamo sistemare questo marciapiede visto che da settembre 2021 sosteneva che il pericolo era facilmente eliminabile? Vogliamo sistemarlo visto che è un’offesa al buon senso facilmente risolvibile?”conclude Pitruzzella chiedendo al Sindaco Palumbo una rapida risoluzione.