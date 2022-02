L’agrigentino Tony Avola nuovo presidente confederazione siciliani del nord America

Ha cominciato a lavorare, arruolandosi nell’ Arma dei carabinieri, ad appena 18 anni. Si è trasferito negli anni ’60 con la famiglia in Canada, a Toronto, dove inizialmente ha creato un salone di parrucchiere. Oggi si ritrova ad essere il presidente della Confederazione dei Siciliani del Nord America e responsabile di un’accademia nella quale insegna l’arte del capello e della cultura del taglio.

Protagonista di questa storia – raccontata da La Sicilia -, che sa di emigrazione e di successo, è Tony Avola, di Cattolica Eraclea, ambasciatore del “life style”, che qualche mese fa è diventato “Uomo dell’ Anno” della prestigiosa associazione internazionale dei parrucchieri. Tony Avola, che il prossimo 4 settembre compirà 84 anni. Nella sua lunga carriera – si legge – non si contano più i premi e i riconoscimenti internazionali acquisiti per la sua arte in tutto il Nord America.

A 24 anni, intraprendente, nonostante sconosca la lingua inglese, si iscrive a scuola e nel 1969 apre il suo primo salone. E’ l’ inizio di una lunga storia, di una carriera luminosa che lo porterà in giro da New York a Los Angeles, da Parigi a Londra e che gli consentirà di creare un’ accademia degli acconciatori nella quale insegna ai giovani l’ arte del taglio. Come parrucchiere ha tagliato i capelli a qualche centinaio di migliaia di connazionali e canadesi ed è diventato ambasciatore del “Life Style” italiano dell’ eleganza italiana nel mondo.