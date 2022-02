Parchi e riserve naturali, Savarino: “in via di conclusione l’iter per Punta Bianca”

in IV Commissione Territorio e Ambiente, in collegamento con gli Amministratori dei Comuni capofila e l’Assessore regionale all’Ambiente Salvatore Cordaro, ricognizione sull’istituzione di parchi e riserve in itinere. Dalle Eolie alle Egadi, da Pantelleria ai Monti Sicani, dai Monti Iblei a Punta Bianca.

E proprio su punta bianca c’è soddisfazione: è, infatti, in via di conclusione l’attività prodromica per l’istituzione dell’area protetta.

Il prossimo e fondamentale passaggio è atteso per fine febbraio con il parere che la IV Commissione Ambiente sarà chiamata ad esprimere all’indomani dell’emissione del decreto assessoriale trascorsi i 30 giorni di pubblicazione da parte dei Comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro.

“Nel corso dell’audizione abbiamo avuto anche modo di prendere visione della cartografia in cui è indicata la delimitazione del perimetro di fascia costiera ad alto pregio naturalistico. Una perimetrazione oggetto di numerose interlocuzioni che hanno coinvolto anche l’esercito e le associazioni ambientali per addivenire a un sintesi positiva”, dichiara la Presidente della IV commissione Giusy Savarino.

“Come ormai noto da oltre 50 anni insiste sull’area limitrofa un poligono di tiro per le esercitazioni militari e tante sono state le preoccupazioni sulle conseguenze in termini di inquinamento ambientale e mancata valorizzazione e tutela del bene paesaggistico. Ben sappiamo che la sensibilità ambientale è cambiata rispetto a cinquant’anni fa e si fa fatica a immaginare la coesistenza di una Riserva Naturale protetta al confine di un’area destinata all’esercito. Per questo, continua la Savarino, ci confortano le decise rassicurazioni che giungono oggi sul fatto che la delimitazione del perimetro permetterà la salvaguardia di Punta Bianca e che l’esercito ha l’onere dell’immediato ripristino di eventuali danni alla via di accesso al sito. Per quanto riguarda la ricostituzione del Parco dei Monti Sicani emerge la necessità di uscire dal guado e fare chiarezza assieme agli amministratori locali sulla volontà di costruire il Parco pur senza ingessare storiche realtà imprenditoriali e produttive insistenti nell’area”, ha concluso la presidente della VI Commissione.

Nelle prossime settimane, la Presidente Savarino di concerto con l’Assessore Cordaro, sentirà in audizione tutti e 12 i Sindaci dei Comuni montani interessati così da prendere atto della volontà degli amministratori.