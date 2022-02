Tar, illegittimo diniego del comune di Agrigento per costruire 21 villette

Il Tar ha dichiarato illegittimo il diniego del Comune di Agrigento di costruire 21 villette a schiera in contrada Pisciotto. Nel 2015, il Comune aveva rigettato l’istanza di permesso di costruire presentata da una società con sede ad Agrigento, per la realizzazione di 21 villette a schiera in contrada Pisciotto su terreni ricadenti, secondo l’Amministrazione comunale, quasi interamente all’interno del piano particolareggiato Quadrivio Spinasanta, con destinazione ad attrezzature di interesse collettivo. La ditta costruttrice proponeva ricorso al Tar Sicilia – Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego in ragione del fatto che il vincolo espropriativo “ad attrezzature di interesse collettivo” posto alla base del provvedimento di diniego al permesso di costruire richiesto, in realtà non era più efficace al momento di adozione del provvedimento impugnato.

Secondo la tesi sostenuta dai legali, il vincolo imposto era da ritenersi di natura espropriativa, con conseguente perdita di efficacia allo scadere del termine di cinque anni dall’approvazione del Prg del 2009. La Seconda Sezione del Tar Sicilia – Palermo, accogliendo la censura sollevata dai difensori sull’efficacia quinquennale dei vincoli espropriativi e, dunque, anche di quello imposto sui terreni in contrada Pisciotto nel Comune di Agrigento, ha annullato il provvedimento di diniego a costruire le 21 villette proprio in ragione del fatto che, alla data di adozione dell’impugnato diniego, il vincolo non era più efficace, con conseguente illegittimità del provvedimento. A seguito della pronuncia, il Comune di Agrigento – condannato anche al pagamento delle spese giudiziali in favore della ditta ricorrente – dovrà riesaminare nuovamente l’istanza, con conseguente possibilità per la ditta costruttrice di ottenere, in presenza dei presupposti di legge, il permesso di costruire per la realizzazione del complesso edilizio in contrada Pisciotto.