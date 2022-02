Tragedia in Belgio, 22enne agrigentino ucciso a coltellate per salvare la madre

Ucciso con una coltellata alla gola nel tentativo di difendere la madre dall’aggressione dell’ex compagno. Luca Pisciotto, 22 anni di Agrigento ma residente a Liegi, è morto nel pomeriggio dopo essere stato colpito da un fendente letale dall’ormai ex fidanzato della madre. L’uomo, Pietro R., è poi fuggito facendo perdere le sue tracce per alcune ore salvo poi consegnarsi alla polizia belga.

Secondo una prima ricostruzione Pisciotto è intervenuto in soccorso della madre che stava per essere strangolata dall’ex compagno quando, dopo una breve colluttazione, quest’ultimo ha estratto un coltello colpendolo alla gola. Non c’è stato nulla da fare. Anche la mamma di Luca è rimasta ferita ma non in maniera grave. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Jupille, rue Bois de Breux di Liegi.

Luca Pisciotto, amante della musica e della danza, era una piccola star del famoso social “Tik Tok” dove era conosciuto con il nickname “Luca Itvai” con oltre 1,5 milioni di follower.