A Bivona un ospedale e una casa di comunità

Il Piano Operativo Regionale trasmesso al Ministero dalla Regione Siciliana prevede tra le schede due interventi su Bivona: un ospedale di comunità e una casa di comunità.

“Esprimo grande soddisfazione per il programma di interventi sulla sanità siciliana che vede anche la nostra città di Bivona protagonista, dichiara il sindaco Milko Cinà. Un impegno che l’Assessore alla Salute Razza si era preso e che nei diversi incontri con i funzionari regionali di questi ultimi mesi e in particolare nell’ultimo incontro che ho avuto con l’Assessore alla presenza del Sindaco di Cianciana e dell’onorevole Savarino, che ringrazio di cuore, oggi si concretizza. Un riconoscimento importante per il nostro territorio che ha bisogno di strutture sanitarie territoriali e di emergenza.

Grazie All’assessore Razza per avere rispettato gli impegni sia sull’ambulanza medicalizzata di Cianciana e sia sul potenziamento della sanità territoriale a Bivona”, conclude il primo cittadino.

