Campobello di Licata, Acquisto del Comune di attrezzature informatiche

Acquisto del Comune di attrezzature informatiche a servizio di uffici comunali. Deliberati l’affidamento della fornitura e l’impegno spesa. Altri provvedimenti: affidamento diretto del servizio per lavori in ferro per 2.806 euro e manutenzione ordinaria delle opere da fabbro, euro 189,11.

Lavori di sostituzione di infissi presso una scuola materna. Nominato il progettista ed il tecnico incaricato verifica progettazione.

Giovanni Blanda