Canicattì, 55enne minacciata con pistola e rapinata in pieno centro

Cappellino, mascherina anticovid e pistola in pugno. Un malvivente ha minacciato, strattonato e poi preso con forza il portafoglio ad una 55enne di Canicattì che era appena uscita da un patronato in via Regine Elena.

La donna è stata portata in una strada secondaria e rapinata. L’uomo, dopo aver messo segno la rapina, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Ad aiutare la signora, sconvolta per l’accaduto, uno dei commercianti della zona.

Il fatto è stato denunciato al locale commissariato con gli agenti di Polizia che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo.