E’ stata convocata per giovedì prossimo 10 Febbraio la Consulta Regionale per l’Autotrasporto presso la sede dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana a Palermo. All’ordine del giorno l’approvazione della destinazione dei 10 milioni di euro che con la Delibera della Giunta Regionale n. 516 del 02/12/2021 sono stati destinati alle imprese di autotrasporto siciliane come contributo a fondo perduto. Le associazioni facenti parte della Consulta, su proposta della FAI Sicilia, hanno nei giorni scorsi deliberato di ripartire così la somma: 7 mln per il rimborso parziale del costo per l’attraversamento dello Stretto di Messina e 3 mln per il conseguimento di patenti e attestazioni professionali per nuovi autisti, con affiancamento nelle aziende di autotrasporto. Questa ripartizione sarà ratificata nella riunione di Consulta in occasione della quale si affronterà il problema del caro noli marittimi e del caro carburanti, entrambi arrivati a cifre esorbitanti. Sui rincari il Segretario regionale di FAI Sicilia Salvatore Bella: “Si tratta di temi che vanno sicuramente affrontati su un piano nazionale, in Consulta verranno affrontati per un confronto tra associazioni regionali. Contro l’aumento dei costi, soprattutto di gasolio e gas naturale, servono soluzioni urgenti a livello centrale e la FAI ha già chiesto al MIMS un incontro in occasione del quale solleciterà l’emanazione dei costi minimi sulla sicurezza rendendoli obbligatori, oltre a un intervento che preveda la responsabilità condivisa con i committenti”.

