Funghi allucinogeni coltivati in casa: una denuncia

Una base operativa per la produzione di droghe e coltivazione di funghi allucinogeni è stata scoperta dalla polizia in un appartamento di Partanna Mondello, a Palermo. Durante la perquisizione, effettuata con l’ausilio di unità cinofile, sono state trovati e sequestrati oltre 80 grammi di hashish e una vera e propria coltivazione di funghi allucinogeni per un peso di circa un chilogrammo. Sequestrati anche contenitori, buste, pipette per il consumo e macchine per la conservazione ed il confezionamento sottovuoto delle dosi. L’inquilino, un giovane palermitano denunciato a piede libero per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, ha riferito agli agenti le modalità di approvvigionamento delle droghe, alcune delle quali, come le spore per la coltivazione dei funghi, erano state acquistate online.

