Lampedusa, ok dalla Commissione Salute all’Ars per la costruzione dell’Ospedale

In Commissione Salute all’Ars è stata riconfermata la volontà di costruire un ospedale a Lampedusa da parte della Regione Siciliana. L’assessore Razza ha riferito che esiste uno studio di fattibilità e ci sono già i finanziamenti. La domanda in Commissione è stata posta dell’onorevole di FI Ternullo su richiesta del segretario di FI Lampedusa Rosario Costanza.

“Voglio ricordare che le azioni che hanno portato la Regione ad assumersi questa responsabilità, sono state messe in atto dal Comitato Spontaneo di Lampedusa, tra queste azioni una raccolta firme molto partecipata”, scrive in una nota Attilio Lucia che insieme a Giacomo Sferlazzo e Rosario Costanza, componenti del comitato spontaneo, hanno redatto diversi documenti dimostrando che l’Ospedale si può e si deve fare. “Solo mettendo da parte le differenze politiche e dando priorità alle esigenze di Lampedusa e Linosa possiamo migliorare le nostre vite e il territorio. Ancora oggi in silenzio stiamo lavorando affinché questa fondamentale opera per l’isola venga realizzata”.