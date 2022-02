Licata, si schianta con lo scooter contro un muro: muore 15enne

Incidente autonomo a Licata in via Fiume Vecchio, in prossimità della zona residenziale di contrada Piano Cannelle.

Un ragazzo Enrico Bonello di 15anni a bordo del suo scooter si è schiantato contro un muro; le sue condizioni sono apparse subite gravi e il giovane centauro è stato trasferito, prima presso il pronto soccorso dell’ospedale di Licata, poi in ambulanza a Canicattì e con un elisoccorso presso il trauma center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è morto in queste ore a causa delle gravi ferite multiple all’addome e alla testa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Augusto Petrocchi, che indagano sulla dinamica dell’incidente.