Naro, debiti per oltre 5 milioni e mezzo: dichiarato il dissesto finanziario

Ammontano ad oltre 5 milioni e mezzo di euro dell’esercizio 2019 i debiti fuori bilancio del Comune di Naro. Di fronte a questo disavanzo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Grazia Brandara, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente.

“Quella del dissesto è l’unica strada per riallineare i conti. Abbiamo ereditato i debiti dalla precedente Amministrazione, e abbiamo cercato in tutti i modi di riequilibrare i conti, ma sia il responsabile finanziario che i revisori dei conti hanno chiarito che non fosse un percorso sostenibile”, dichiara il sindaco Maria Grazia Brandara.

I servizi continueranno ad essere forniti ed il Comune continuerà la propria attivita politico-amministrativa, ma in aggiunta all’amministrazione ci sarà una Commissione straordinaria di Liquidazione che dovrà reperire i mezzi finanziari per pagare i debiti rilevati, anche mediante la vendita di beni patrimoniali e riequilibrare il bilanci.

“Sarà una procedura motto complessa e articolata, conclude la Brandara, ma alla fine si potrà conseguire il risanamento finanziario e si potrà ricominciare ad amministrare con serenità, per la sviluppo economico e territoriale della comunità.”

I consiglieri di minoranza hanno diffuso un comunicato: “La maggioranza del Sindaco Brandara approva il fallimento della sua Giunta Comunale

Hanno perso 3 ANNI a “spaccare il capello” ma non sono riusciti a evitare il dissesto finanziario che avrà gravi effetti con l’aumento delle tasse al massimo livello, servizi ridotti e ditte penalizzate nelle forniture al Comune, ma Sindaco e Assessori non si riducono lo stipendio. Dal 2019 in ogni seduta consiliare di rendiconti e bilanci noi consiglieri di opposizione abbiamo evidenziato tale pericolo. Ieri sera 6 consiglieri comunali di maggioranza (forse futuri assessori ) hanno assicurato ai naresi

“ 5 anni di lacrime e sangue”

Con la motivazione che non si conosce il reale disavanzo hanno fatto scadere i 90 giorni per redigere il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con il quale lo Stato avrebbe finanziato la somma di 300,00 euro ad abitante , circa due milioni di euro, per colmare il disavanzo : abbiamo perso anche quello. Hanno votato a favore i consiglieri Valvo, Todaro, Cremona, Cangemi, Geraci e Terranova ( quest’ultimo Revisore Unico dei Conti nel periodo incriminato che allora, forse, taliava i Pira?) ALLA FACCIA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Assenti l’ass. Burgio e la consigliera Gueli Alletti mentre si è astenuta la consigliera Scanio che, in Consiglio comunale con forza e coraggio, ha dichiarato

“QUESTA GIUNTA HA FALLITO” “