Campobello di Licata, il Comune realizza nuova palestra all’aperto

La pubblica amministrazione progetta i lavori di realizzazione della palestra all’aperto lungo la via Atria ( contrada Milici, zona sud-est dell’abitato). Il Comune ha proceduto all’ approvazione, in linea tecnica e ammnistrativa, del progetto. E’ approvata la determina a contrarre nonché l’indirizzo di gara telematica, attraverso il portale il Mercato economico della pubblica amministrazione (Mepa), per euro 13.970,76, importo a base d’asta 10.441,56.

Giovanni Blanda