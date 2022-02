Lampedusa, costruiscono immobili senza autorizzazione: denunciati

I carabinieri della stazione di Lampedusa hanno denunciato, al termine di alcuni controlli effettuati in contrada Terranova, una coppia di coniugi per abusivismo edilizio. Marito e moglie, 62 anni e 56 anni, avevano iniziato a costruire un complesso di ben cinque abitazioni con un muro di recinzione lungo oltre 100 metri senza alcuna autorizzazione edilizia. La scoperta dei carabinieri, che hanno bloccato tutto e deferito la coppia all’autorità giudiziaria, al termine dei controlli in materia.

loading..