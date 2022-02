Scontro tra tre auto: 11 persone ferite

Sono undici le persone ferite in un incidente stradale, nello scontro tra tre automobili avvenuto la scorsa notte Carini. A riportare le conseguenze peggiori e’ stato un giovane di 21 anni, portato in ospedale.

Le vetture coinvolte nello scontro, che si e’ verificato a pochi passi dal Lidl di Carini, sono una Volkswagen Polo con a bordo 3 ragazzi, una 19enne, un 16enne e appunto il 21enne, una Renault Clio con all’interno un ventenne, che era al volante, e una 17enne, e infine una Panda con sei persone a bordo: si tratta di una famiglia con un 54enne al volante, una donna di 43 anni, una 31enne, una ragazza di 15 anni e due bambini di 6 e 8 anni.

Sono intervenuti i carabinieri e quattro ambulanze del 118, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco. A causare lo scontro potrebbe essere stata una manovra errata di uno dei tre automobilisti. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Sono stati effettuati accertamenti sui conducenti delle tre auto per verificare l’eventuale assunzione di droghe o alcol. Tutte e tre le macchine sono state sequestrate.