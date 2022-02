Trasportava 11kg tra marijuana e hashish: arrestato corriere col reddito

Un corriere della droga con 11 chilogrammi tra marijuana e hashish e’ stato arrestato dai militari della guardia di finanza di Catania. L’uomo di 53 anni, percettore tra l’altro del reddito di cittadinanza, e’ stato fermato per un controllo al casello autostradale di San Gregorio dai finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziaria.

All’interno della sua auto l’uomo che ha manifestato segni di nervosismo alla richiesta dei documenti, aveva occultato in un vano dell’auto la droga suddivisa in quattro buste sottovuoto.

L’arresto dell’uomo, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, e’ stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Al termine di dettagliati accertamenti i finanzieri hanno avviato l’iter per la revoca del reddito di cittadinanza.