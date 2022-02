Vince ricorso al Riesame e riottiene l’auto comprata poco prima

Gli sequestrano un’auto, comprata appena prima in una concessionaria a Messina, poiché sul mezzo pendeva una denuncia a sua insaputa per appropriazione indebita. Adesso, dopo il ricorso accolto dal tribunale del Riesame, l’auto è stata dissequestrata e riconsegnata al proprietario. E’ accaduto ad un 38enne agrigentino che aveva acquistato una Mercedes Classe A45 ma, fermato dai carabinieri per un normale controllo, veniva accertato che sul veicolo pendeva una denuncia per appropriazione indebita presentata dai procuratori dall’azienda Mercedes Benz.

Scoperta la denuncia, il pubblico ministero convalidava il sequestro del mezzo. A questo punto l’automobilista, rappresentato dall’avvocato Samantha Borsellino, si è rivolto ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento (facente funzione di Riesame) che ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procura di Agrigento e ordinato il dissequestro e la restituzione del mezzo al proprietario.