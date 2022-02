Botte e minacce all’ex moglie: arrestato 36enne

Maltrattamenti, minacce e aggressioni fisiche contro la ex moglie per costringerla a tornare insieme. Dovrà difendersi da queste accuse il 36enne di Acireale arrestato dai carabinieri su disposizione del gip del Tribunale di Catania. L’uomo è finito nel carcere Piazza Lanza di Catania. Secondo la Procura non si sarebbe arreso alla fine della sua storia d’amore, causata comunque da una sua relazione extraconiugale, e avrebbe perseguitato la ex moglie contattandola continuamente per sapere con chi fosse e con dove si trovasse, “controllando di fatto – dicono i magistrati del pool specializzato nel combattere i reati legati a violenza di genere – tutti i suoi spostamenti”. Diversi i rifiuti da parte della donna all’ipotesi di un ripristino del rapporto e con l’ex marito sarebbe passato alle vie di fatto: il giorno di Natale, dopo averla vista passeggiare con un altra persona, ha iniziato a gridare. A quel punto la ex ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, raccontando anche delle aggressioni fisiche subite nel periodo di convivenza e fino a due mesi addietro, in risposta al suo rifiuto di tornare insieme. In due occasioni, secondo quanto riportato dalla Procura di Catania, l’uomo l’avrebbe colpita con una manata all’occhio destro e l’avrebbe presa per il collo con forza.

