Mauro Ninotta su YouTube con una cover dedicata alla Mamma

Mauro Ninotta . Un Giovane Siciliano esattamente di Ravanusa Sbuca nuovamente su YouTube Con Una cover dedicata alla Mamma . Mauro Ninotta Residente in Germania Da poco a iniziato a realizzare il suo sogno . E con passi da giganti inizia il suo percorso Artistico .

Anche lui un Artista dell’Agenzia Venere Di Colonia Dei Fratelli Antonio e Vincenzo Sortino . REC: Vito Marotta Maestro Di Musica Molto Noto a livello Nazionale nel Campo della Musica ..

Prossimamente un altra Cover in Collaborazione con Il Giovanissimo Rapper Licatese Angelo Sortino in Arte Black Angel . E dopo un altro progetto con Giusy Sortino e ancora Black Angel in un Magnifico Inedito .

Managment : Vincenzo Sortino.

