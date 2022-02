Sciacca, al via iter riconoscimento carnevale patrimonio immateriale Unesco

Su proposta del Sindaco di Fano il Comune di Sciacca, con le città, Cento, Putignano e Acireale, sedi di Carnevali Storici riconosciuti dal Ministero, hanno avuto un incontro il 2 Febbraio per condividere l ‘iniziativa di richiedere il riconoscimento dei rispettivi carnevali ai beni appartenenti al Patrimonio immateriale dell’ Unesco.

L ‘iniziativa è stata condivisa con molto entusiasmo da tutti i partecipanti nella piena coscienza che tale iniziativa si inserisce a pieno titolo negli obiettivi della Convenzione che permette alle comunità di promuovere il senso di appartenenza sociale e culturale , la rappresentatività della diversità e della creatività umana trasmessa da generazione in generazione .

Un calendario di incontri è già stato stilato on line e in presenza e già la prossima settimana è organizzato un incontro col dirigente del Ministero alla Cultura per definire i passaggi per la costruzione del dossier che dovrà essere trasmesso alla rappresentanza permanente d’Italia presso la sede Unesco di Parigi .