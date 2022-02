Long Covid, a Palermo un cura per combattere la sindrome da affaticamento post covid

La potente azione antinfiammatoria dell’ossigeno-ozono terapia sistemica costituisce un valido aiuto per contrastare stanchezza, affaticamento e postumi del Covid. A mettere a punto il percorso terapeutico è il centro di alta specializzazione BioMedical Clinic, diretto dal Dott. Riccardo Buscemi

Sintomi debilitanti come astenia cronica, spossatezza, affaticamento, difficoltà di concentrazione, mancanza di fiato, mal di testa, perdita del gusto e dell’olfatto, mal di gola, livelli di stress incrementati, mente annebbiata sono solo alcuni degli strascichi che l’infezione da Covid 19 può lasciare sul corpo già debilitato di chi ha contratto il virus. Un malessere generalizzato che può persistere per molti mesi, e che coinvolge in media dal 50% all’80% dei pazienti, e non per forza ospedalizzati. Postumi pesanti che rendono più difficile il ritorno alle normali attività quotidiane e che in alcuni casi rendono particolarmente difficile il recupero ottimale del paziente.

Si chiama Sindrome Post Covid o Long Covid e sempre più persone recentemente scoprono di esserne affette. Le urgenze sanitarie e scientifiche dettate dall’aggravarsi della pandemia hanno ritardato il riconoscimento diagnostico di questa sindrome, nonostante colpisca un numero molto elevato di pazienti in tutto il mondo.

Oggi la Sindrome Post Covid è ampiamente riconosciuta ma le terapie per curare il profondo stato di malessere generalizzato che colpisce fino all’80% dei pazienti guariti dall’infezione sono ancora poche.

La causa di questa sindrome è legata ad un mix di fattori tra cui l’infezione del virus, la risposta infiammatoria del paziente, la trombosi del microcircolo e la chiusura dei vasi, l’ipossia tissutale, la fibrosi polmonare.

Da Palermo arriva un percorso terapeutico innovativo ed efficace che allevia i sintomi da post covid fin dalle prime sedute. Biomedical Clinic, il centro di alta specializzazione diretto dal Dott. Riccardo Buscemi, ha strutturato una terapia specifica per il recupero ottimale dei pazienti affetti da Sindrome Post Covid sfruttando i benefici sinergici dell’Ossigeno Ozono Terapia Sistemica. L’ozono, elemento naturalmente presente nel nostro organismo dalla grande azione antinfiammatoria, migliorando la microcircolazione sistemica favorisce la rigenerazione e il recupero delle funzioni cellulari, aiutando a combattere la fatica e aumentando la resistenza allo sforzo fisico.

L’Ossigeno Ozono Terapia svolge sinergicamente diverse funzioni:

Azione antinfiammatoria, aiuta a combattere l’infiammazione e l’affaticamento

Riduce la replicazione virale, evita cioè la replicazione del virus nel corpo del paziente

Azione immuno-modulante, migliora le difese immunitarie

Migliora il microcircolo, aumentando lo stato di benessere di tutti i tessuti dell’organismo e la loro funzionalità

Incrementa l’ossigenazione dei tessuti, aumentando l’attività mitocondriale favorisce la rigenerazione profonda dell’organismo e accelera il recupero ottimale del paziente.

Azione antiedemigena, riduce la presenza di liquidi che impediscono gli scambi gassosi tra i vasi e le cellule

Azione di riperfusione vascolare, migliora la fluidità del sangue e favorisce la microcircolazione

I benefici dell’Ossigeno Ozono Terapia Sistemica favoriscono il recupero del paziente già dalle prime sedute e riescono a contrastare efficacemente la maggior parte dei malesseri da post covid fin da subito.

“In questo momento presso la nostra clinica – racconta il Dott. Riccardo Buscemi, direttore Biomedical Clinic, riconosciuto centro di eccellenza SIOOT, Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia – abbiamo un numero crescente di pazienti affetti da sindrome da affaticamento cronico Post-Covid che sono in trattamento con l’Ossigeno Ozono Terapia Sistemica secondo i protocolli SIOOT, la maggior parte di loro ha evidenziato notevoli benefici fin dalle prime sedute. La totale assenza di effetti collaterali ed il benessere generalizzato che questo trattamento offre ai pazienti di ogni età, rende la terapia sicura ed efficace per contrastare la stanchezza cronica, la difficoltà respiratoria e la bassa resistenza allo stress fisico e mentale.”

Dott. Riccardo Buscemi, Direttore Scientifico di BioMedical Clinic e membro della Commissione di Ricerca della SIOOT

Lo studio

La validità dell’Ossigeno Ozono Terapia Sistemica per la cura della sindrome post covid è inoltre confermata da un recente studio pubblicato dall’ European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

Lo studio ha esaminato un approccio terapeutico per affrontare la sindrome da affaticamento cronico Post-Covid su 100 pazienti, precedentemente diagnosticati come positivi al COVID-19. I pazienti sono stati trattati con Ossigeno-Ozono Terapia Sistemica (O2-O3-AHT), secondo il protocollo SIOOT.

Le statistiche hanno valutato che:

– Più del 67% dei pazienti ha ridotto i sintomi della sindrome da affaticamento Post-Covid

– Più del 40% dei pazienti è completamente guarito dalla sindrome da affaticamento Post-Covid

Lo studio dimostra dunque che l’Ozono-Terapia Sistemica è in grado di recuperare la normale funzionalità e di alleviare il dolore e il disagio della sindrome da affaticamento cronico Post-Covid in più del 67% di pazienti affetti dai postumi del SARS-COVID 19.