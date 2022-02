Qual è il margine della casa nel blackjack

Come tutti gli altri giochi del casinò, il blackjack dà alla casa un vantaggio sui giocatori, assicurando che il casinò incassi profitti costanti nel lungo termine. Questo margine del casinò è espresso sotto forma di una percentuale che mostra l’importo che la casa otterrà dalle scommesse dei giocatori nel lungo periodo. Se un dato gioco di casinò ha un margine del 2,70%, per esempio, la casa incasserà 0,027 euro per ogni euro scommesso su quel tavolo. Il blackjack dà alla casa un vantaggio molto basso sui giocatori, specialmente se usano una strategia di base.

Il margine della casa nel blackjack

Un aspetto che distingue il blackjack da altri giochi di casinò è che il suo margine della casa non è costante ma cambia quando le carte vengono distribuite dal mazzo o dal sabot. A seconda della composizione del mazzo/sabot, le carte favoriscono la casa in certi casi o il giocatore in altri. Quando il mazzo/sabot è privo di carte alte, il vantaggio va a favore della casa. Quando le carte alte rimanenti superano quelle piccole, è il giocatore ad avere un vantaggio sulla casa.

La casa ricava il suo vantaggio principalmente a causa del fatto che il giocatore è sempre costretto ad agire sulla sua mano prima del mazziere. Se il giocatore sballa, le sue fiches vengono ritirate dal tavolo prima ancora che il mazziere abbia agito sulla sua mano.

Il margine della casa nel blackjack è anche strettamente legato alle regole di un particolare tavolo, poiché le variazioni delle regole possono diminuire o aumentare il vantaggio del casinò. Alcune di queste variazioni delle regole includono il numero di mazzi in gioco, le regole del dealer, il payout per il blackjack, e le restrizioni sulla divisione delle coppie o sul raddoppio.

Come è stato menzionato in questo articolo sul margine della casa del blackjack, più mazzi vengono introdotti nel gioco, più alto diventa il margine della casa perché si ottengono meno blackjack e opportunità di raddoppio nei giochi con più mazzi. Alcuni casinò offrono tavoli dove i pagamenti del blackjack sono ridotti da 3:2 a 6:5, il che aumenta anche il loro vantaggio a lungo termine perché il giocatore riceve meno soldi nelle rare occasioni in cui ottiene un blackjack.

È importante che i giocatori controllino le regole del dealer prima di unirsi a un dato tavolo di blackjack. Si raccomanda di evitare i tavoli in cui il croupier deve pescare con un 17 soft, perché questa gli dà la possibilità di superare il tuo totale e aumenta il margine della casa dello 0,22%. I giocatori sono in una situazione molto più favorevole quando il dealer è obbligato a stare su tutti i 17, hard o soft che siano.

La strategia di base diminuisce il margine della casa

A differenza della stragrande maggioranza dei giochi di casinò, il blackjack dà ai giocatori l’opportunità di aumentare i loro profitti a lungo termine giocando le loro mani secondo la strategia di base, che mostra loro le decisioni di gioco ottimali per tutte le mani possibili. I giocatori che si affidano solo all’intuizione si trovano di fronte a un margine della casa di circa il 2%. L’uso della strategia di base al tavolo del blackjack riduce questa percentuale allo 0,50%.

Una tabella di strategia di base consiste in tutti i possibili totali di due carte che i giocatori possono ottenere contro tutte le possibili carte scoperte del dealer, ma c’è una specifica sequenza di operazioni da seguire. Quando la resa è permessa, puoi rinunciare alla tua mano solo sui totali iniziali di due carte. A causa di questo, la prima cosa da considerare quando viene distribuita una mano è se dovresti arrenderti o no. Secondo la strategia di base, dovresti sempre passare il 16 contro le carte scoperte del mazziere (dal 9 agli assi) e il 15 quando il mazziere mostra una carta di valore dieci.

La divisione ti dà l’opportunità lucrativa di raddoppiare i tuoi profitti quando il mazziere è in svantaggio con carte scoperte deboli come 4, 5 o 6. Questo rende lo splitting la seconda decisione più importante dopo l’opzione di resa. Nota che la strategia di base ti richiede di dividere sempre coppie di 8 e assi, non importa quale carta scoperta il dealer stia esponendo.

Se non puoi dividere la tua mano, la prossima cosa da considerare è se raddoppiare o no. In questo modo, puoi guadagnare il doppio quando ti trovi in una situazione favorevole. Raddoppiare è un must su totali di 11, a meno che la carta scoperta del mazziere sia un asso, nel qual caso devi pescare.

Se una qualsiasi delle mosse di cui sopra è impossibile da attuare in una data mano, si procede decidendo se si deve pescare o stare sulla mano in conformità con ciò che la tabella di strategia ti dice. La linea di fondo è che non hai alcuna possibilità di diventare un giocatore di blackjack di successo senza memorizzare la strategia di base e seguirla alla perfezione.