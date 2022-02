Ribera, deve scontare condanna per droga: arrestato

I carabinieri della Tenenza di Ribera, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale, hanno arrestato un tunisino residente nella città delle arance poiché deve scontare una condanna ad un anno e undici mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito il tunisino è stato condotto presso l’abitazione dove è stato posto in regime di arresti domiciliari.

loading..