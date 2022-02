San Giovanni Gemini, proseguono i lavori di manutenzione nelle scuole

I lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare di via Giulio Cesare a San Giovanni Gemini procedono con regolarità. L’intervento strutturale sull’immobile e il rifacimento degli impianti, rinnova completamente l’aspetto della scuola, la rende più accogliente e funzionale. Il programma di ristrutturazione degli edifici scolastici, iniziato da via Giulio Cesare, continuerà con tutte le altre scuole, grazie ai finanziamenti che l’Amministrazione è riuscita a ottenere.

“Siamo fiduciosi che in quest’anno oltre a superare le difficoltà legate alla pandemia, assicureremo a tutti i plessi scolastici, condizioni ideali per esercitare le attività didattiche, dichiara il sindaco Carmelo Panepinto. Ringranzio don Luca per la disponibilità dei locali dell’Oratorio che ha permesso di continuare le attività didattiche”.

Sono stati ultimati anche gli interventi di manutenzione sugli impianti e i servizi igienici della Scuola Media di via Sacramento. “In questo caso, continua il primo cittadino, utilizzando alternativamente le due ali dell’edificio, sono stati eseguiti i lavori senza intralciare le attività didattiche. Stiamo sperimentando che obiettivi importanti, e non solo nel mondo della scuola, si possono raggiungere, se tutti ci sentiamo partecipi di unico grande progetto che riguarda la comunità intera”.